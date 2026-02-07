ING Türkiye'den 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

ING Türkiye, 2025'te 1,8 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, 2025 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın 2025 yıl sonu itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 279,6 milyar lira, öz kaynak tutarı ise 24,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşen bankanın net karı ise 1,8 milyar lira oldu.

Geçen yıl ekonomiye 148,3 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 177,6 milyar liralık kredi desteği sağlayan ING Türkiye'nin mevduat büyüklüğü ise 181,2 milyar liraya yükseldi.

Banka, yeni kurulan şahıs işletmelerine masrafsız bankacılık ve yüksek günlük faiz imkanı sunuyor. Bu kapsamda yeni kurulan işletmeler, 7 gün 24 saat ücretsiz EFT, havale ve FAST yapabiliyor.

Ayrıca, ilk kez İşim İçin Turuncu Hesap açan işletmeler, kuruluşlarının ilk yılı boyunca 2 milyon liraya kadar güncel "Hoş Geldin Faizi" ile yüksek günlük kazanç elde edebiliyor. Ücretsiz e-Belge hizmeti ve avantajlı POS çözümleriyle işlerini daha kolay ve verimli yönetebiliyor.

- "Dijitalleşme odağımız ve güçlü sermaye yapımız sayesinde ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, 2025'te küresel ekonomide jeopolitik gelişmelerin, para politikaları ve küresel ticaret dinamikleri öne çıkarken, Türkiye'de ise enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve finansal istikrarı destekleyen uygulamaların belirleyici olduğunu belirtti.

Gökgöz, kendilerinin de bu dönemde Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefi doğrultusunda yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Dijitalleşme odağımız ve güçlü sermaye yapımız sayesinde ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdük. Bir önceki yıl sonuna göre mevduatta yüzde 39, aktif büyüklüğümüzde yüzde 40 artış sağlarken ülke ekonomisine sunduğumuz kredi desteğini yüzde 42 artırarak finansmana erişimi destekledik. Ayrıca sürdürülebilir finansmanı da önceliklendirerek, ING Grubu olarak bu sene Türkiye odağ��nda, koordinasyonunu sağlayarak veya aracılık ederek 3 milyar avrodan fazla sürdürülebilir finansmana destek olduk."

Dijitalleşmeyi merkeze alarak teknoloji odağında yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Gökgöz, teknoloji platformlarını yenilediklerini, dijital kanallarını güçlendirdiklerini anlattı.

Gökgöz, yatırımlar sayesinde müşterilerin bankacılık işlemlerini daha hızlı, kolay ve pürüzsüz şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızını, bankacılığın güveniyle birleştiren global marka gücümüzle somut müşteri faydası yaratan yenilikleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda masrafsız bankacılık anlayışımız doğrultusunda önemli bir adım atarak ING Mobil üzerinden gerçekleştirilen EFT, havale ve FAST işlemlerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Türkiye'de her gün 17 milyondan fazla dijital para transferi işlemi yapılıyor, bu görünmez maliyeti ortadan kaldırmak müşterilerimizin refahına doğrudan katkı sağlıyor. Bu yeniliğimizle müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz."

Müşterilerinin birikimlerini büyütmeyi ve yatırımı herkes için erişilebilir kılmayı önceliklendirdiklerini kaydeden Gökgöz, ING Mobil yatırım altyapısını yenileyerek yatırım yolculuğunu daha sade ve kullanıcı dostu hale getirdiklerini vurguladı.

Gökgöz, GNZ Fon ve Turuncu Genç Hesap gibi yenilikçi ürünlerimizle özellikle gençlerin tasarruf ve yatırım alışkanlıklarını desteklediklerini ifade ederek, "Vade derdi olmadan birikim yapma imkanı sunan ve Hiç Bitmeyen Hoş Geldin Faizi özelliğiyle öne çıkan Turuncu Hesap'ın hacmini bir önceki yılın sonuna göre yüzde 150 artırdık." değerlendirmesini yaptı.