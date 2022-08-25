İthalatçılar, sigortada özel çözümler arıyor

Özlem Aydın Ayvacı/Capital ÖZEL

Ukrayna'dan yapılan hububat ihracatının savaş öncesi seviyeye dönmemesi halinde dünya yıllarca sürecek bir kıtlıkla karşı karşıya. Ukrayna’nın son açıklamasına göre “Limanlar açılırsa 60 milyon ton tahıl, 8-9 ay içerisinde taşınabilir. Limanlar açılmazsa aynı miktardaki tahılın taşınması iki yılı bulabilir." İşte bu noktada ithalatçıların sigortacılık sektöründeki özel çözümlere ilgisi artıyor. ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş, özellikle kafalet ve nakliye sigortalarında pazar lideri. Şirketin genel müdürü Cenk Ecevit, “Nakliyat sigortasında özellikle hububat, bakliyat, proje yükleri gibi alanlarda lideriz” dedi.

“KEFALET VE NAKLİYE SİGORTALARINDA PAZAR LİDERİYİZ”

Faaliyet alanı genel sigortacılık ve reasürans olsa da ağırlıklı olarak ‘özel riskler’ denilen alanda hizmet veren ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., özellikle kafalet ve nakliye sigortalarında pazar lideri. Sektörde dijitalleşme konusunda da öncü olmayı hedeflediklerini söyleyen şirketin genel müdürü Cenk Ecevit, “Finansal sigortalarda potansiyel sigortalıların ön analizlerini yapacak yazılımımızı geliştirdik ve devreye aldık. Bir yandan da reasürans broker’lerinin ihtiyacı olan yazılımı sonlandırma aşamasına geldik” diye konuştu.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi de olan ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Cenk Ecevit, 50 yılı aşan bir süredir sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 2’nci kuşak temsilcisi. 1999 yılından bugüne kadar sigorta ve reasürans brokerliği yaptığını belirten Ecevit, “İstanbul ‘da 2, Samsun, Ankara, İzmir ve Antep ‘de toplam 6 ofisimiz ve 40 çalışanımız ile hem direkt sigortacılık hem reasürans brokerliği yapıyoruz” diyor.

Sektörde son zamanlarda trafik sigortalarında poliçe düzenlenememesi, prim ayarlamaları, kaskoda artan hasar maliyetleri, sigorta şirketlerinin sermaye yeterlilikleri gibi konuların öne çıktığını dile getiren Ecevit, “Ayrıca geliştirilmesi öngörülen yaşlı bakım sigortası, kefalet sigortası gibi alanlara yönelik düzenlemeler ve atılan adımlar da yoğun konuşulan konular arasında” diye ekledi.

ÖZEL RİSKLERE TALEP ARTIYOR

ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliğinin faaliyet alanı genel sigortacılık ve reasürans olsa da ağırlıklı olarak ‘özel riskler’ denilen alanda hizmet veriyor. Özellikle kefalet ve nakliye sigortaları olmak üzere iki alanda ‘lider’ broker olduklarının altını çizen Ecevit, “Kefalet sigortasının ülkemizdeki ilk uygulayıcısıyız. Gerek sigorta gerekse de reasürans olarak bugün itibari ile yaklaşık yüzde 40 pazar payımız olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki sigorta şirketlerine reasürans kapasitesi de sağlıyoruz. Direk müşterilerimizin ülke içi ve dışındaki taleplerine de çözümler getiriyoruz” dedi.

NAKLİYEYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Nakliyat sigortasında ise özellikle hububat, bakliyat, proje yükleri gibi alanlarda lider olduklarını belirten Ecevit, şöyle devam etti: “Bu sektörlere yönelik özel çözümlerle hareket ediyoruz. Yurtdışında ki reasürans şirketlerinden özel kapasitelerle ülkemize reel sektör risklerine çözümler üretiyoruz. Bunun yanında taşımacılık, taşıma organizatörleri, limanlar gibi nakliye sektörü paydaşlarına da özel risk devri çözümleri uygulamaktayız. Ayrıca geniş kapsamlı sorumluluk, ürün sorumluluk, mesleki sorumluluk, siber riskler, yönetici sorumluluk, kuyumcu paket, kıymetli maden taşımaları gibi alanlarda da hem ülkemiz hem de Ortadoğu ülkelerine sigorta ve reasürans kapasitesi temin etmekteyiz.”

YAZILIM GELİŞTİRİYOR

Dijitalleşme alanında B2C olarak müşterilerinin poliçe ve nakliyat sigorta sertifikalarına direkt erişimi amaçlı çalışmalarını tamamladıklarından bahseden Ecevit, “ Ancak esas yatırımlarımız daha çok B2B alanında. Finansal sigortalarda potansiyel sigortalıların ön analizlerini yapacak yazılımımızı geliştirdik ve devreye aldık. Bir yandan da reasürans brokerlarının ihtiyacı olan yazılımı sonlandırma aşamasına geldik” dedi.

SEKTÖR PANDEMİNİN ARTÇILARIYLA KARŞI KARŞIYA

Sigorta sektörü olarak pandemi döneminin artçı etkilerini hissetmeye devam ettiklerini ifade eden Ecevit, sigorta şirketlerinin yaşadığı sorunları ise “Bugünlerde sigorta şirketlerinde maliyet yönetimleri, karşılık ayırma yükümlülüklerinin enflasyon ve asgari ücret artışı ile yükselişinin yansımaları, Rusya - Ukrayna Savaşı’nın ekonomik ve siyasi getirileri gibi sorunların etkileri görülüyor” diye açıkladı.

Ülkemizde sigortacılık sektörünün hala gelişme aşamasında olduğuna dikkat çeken Ecevit, şunları anlattı: “Ancak son yıllarda yeni ürünlerin girişi, ülkemiz işletmelerinin dışa açılımı, kanun koyucunun getirdiği yeni düzenlemeler gibi etkenlerden dolayı oto dışı branşlarda da hareketlenmeler var, önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmekte. Ülkemiz gerek coğrafi konum gerekse de insan gücü olarak dünyada önemli bir konumda ve bizler de Türk sigortacıları olarak ülkemizin bulunduğu yeri dünya sigortacılığı içerisinde konumlandırma arzusundayız.”