İzmir'de doğan marka, 4 ülkeye daha yayılacak

2002 yılında Yaman Yardımcı ve Sevgi Yardımcı tarafından İzmir’de kurulan Gönül Kahvesi, yurt dışında 7 şubeye sahip. 4 ülke ile de görüşme halinde.

İlk şubesini 2002 yılında İzmir’de açan ve 2007 yılından itibaren franchise sistemiyle hızla büyüyen Gönül Kahvesi, 87 şubesine yıl sonuna kadar 8-10 mağaza daha ekleyecek. 2023’te ise 20 yeni şube hedeflediklerini söyleyen Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, “Yurt dışında da 7 şubemiz var. 4 ülke ile de görüşme halindeyiz” diyor.

2002 yılında Yaman Yardımcı ve Sevgi Yardımcı tarafından İzmir’de kurulan Gönül Kahvesi, Türk kahvesinin hak ettiği yerini bulması hedefiyle ‘butik kahve evi’ konseptiyle faaliyete geçti. İlk şubelerini İzmir’de açan şirket bugün 87 şubeye ulaşmış durumda. Bunların 4 tanesi merkeze bağlı, 83 tanesi ise franchise olarak hizmet veriyor. 2007 yılından bu yana franchise sistemiyle faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, bu yıl 8-10 şube daha açmayı planladıklarını söylüyor. 2023 yılında ise hedeflerinin 20 yeni şube olduğunu belirten Yardımcı, “Bulunmadığımız tüm illere girmeyi istiyoruz” diyor.

FRANCHISE SİSTEMİYLE BÜYÜYOR

Franchise şubeleri de dahil 1.000’e yakın personele istihdam sağlayan Gönül Kahvesi, 2023 yılına kadar bu rakamı bin 200- bin 300’e çıkarmayı planlıyor.

2007 yılından itibaren yoluna ağırlıklı olarak franchise yöntemiyle devam etme kararı alan Gönül Kahvesi, hem büyük şehirlerde hem de Anadolu şehirlerinde büyümeyi planlıyor. Yardımcı, franchise koşulları ile ilgili, “Franchise alacak iş ortaklarımızın, işletmenin yönetimine birebir sahip olması, Gönül Kahvesi standartlarını koruması ve işletmenin yüzde 100 sahipli olarak yönetilmesi önemli” diyor.

YURTDIŞI HEDEFİ 400 ŞUBE

“Dünya’da Bir Gün Herkes Türk Kahvesi’ni Tadacak” sloganıyla yurt dışında da büyüme hamlelerini sürdüren Gönül Kahvesi’nin Bahreyn, Almanya, Avusturya ve Saraybosna’da toplam 7 şubesi var. Şu anda görüşme halinde oldukları 8 ülke daha olduğuna değinen Yardımcı, “ Kısa bir zamanda dünyanın çeşitli noktalarında şube sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Kuzey Avrupa ve Avrupa ülkeleri, Güney Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve ABD olmak üzere aslında tüm dünya hedef pazarımız. Global ekonomi ve pandemiye bağlı olarak yurtdışı planlarımız şekillenecek. Dünya problemlerden kurtulursa 3-5 yılda 300-400 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye anlatıyor.

ONLINE’IN PAYI YÜZDE 10

Pandemi kahve tüketim alışkanlıkları açısından tam bir dönüm noktası oldu. “Çaycı” olarak bilinen Türk toplumu daha fazla kahve tüketir oldu. Toplumun kahve tüketim alışkanlıkları da değişti ve gelişti. Farklı kahve türlerine de ilgi arttı. Yapılan pazar araştırmaları, her 10 kişiden 1’inin günde 5 bardaktan fazla kahve tükettiğini ortaya koydu. Ancak Türk kahvesine olan talep hiç azalmadı. Bu dönemde her sektörde olduğu gibi kahve zincirlerinde de online satış tırmanışa geçti. Pek çok marka ürünlerini online kanaldan da tüketicilere ulaştırıyor. Gönül Kahvesi’nin satışlarının yüzde 10’unu da online siparişler oluşturuyor.