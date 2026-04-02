Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle en zengin 10 milyarderden 7'sinin serveti eridi

Dünya genelinde yılbaşından bu yana devam eden jeopolitik gerilimler Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ivme kazanırken, mart sonu itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanından 7’sinin serveti 214 milyar dolar azaldı.

AA muhabirinin, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'sinin servetleri piyasa hareketlerine paralel olarak yılbaşından bu yana azalış kaydetti.

Küresel piyasalarda görünüm yılbaşında olumlu bir seyir izlerken, İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler yatırımcıları tedirgin etti.

Son olarak ABD ve İsrail'in 28 Şubatta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan gerginlik, İran'ın misillemeleri ile Orta Doğu'da geniş çaplı bir alanda çatışmaya dönüştü. Şubat sonundan bu yana devam eden gerilim piyasaların sert şekilde baskılanmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 iş insanının 7'sinin serveti 214 milyar dolar azalırken, diğer 3 milyarderin serveti 43,6 milyar dolar arttı.

- Arnault'un serveti 55,4 milyar dolar azaldı

Yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinden serveti en fazla eriyen milyarder Fransız giyim markaları sahibi Bernard Arnault oldu. Arnault'un serveti de bu dönemde 55,4 milyar dolar azalarak 153 milyar dolara geriledi.

Arnault'un ardından ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın serveti aynı dönemde 52,4 milyar dolar azalarak 195 milyar dolar oldu. Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in serveti ise 30,5 milyar dolarlık azalışla 203 milyar dolara geriledi.

ABD'li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti ise 23,3 milyar dolar, Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page'in serveti 21,9 milyar dolar, Google'ın diğer bir kurucusu olan Sergey Brin'in serveti 20,4 milyar dolar ve dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın serveti de 10,1 milyar dolar eridi.

- Musk'ın serveti yılbaşındaki seviyesinin üstünde kalmayı başardı

Listenin zirvesindeki isim Elon Musk ise diğer milyarderlerin aksine servetini artırmayı başardı. Musk, yılbaşından bu yana servetini 24,2 milyar dolar artırarak 644 milyar dolara çıkardı ve "dünyanın en zengin kişisi" unvanını korudu.

Walmart alışveriş zincirlerinin kurucusu Samuel Moore Walton'ın varisleri Jim Carr Walton ve Samuel Robson Walton da bu dönemde servetlerini artırdı. Jim Carr Walton'ın serveti 9,8 milyar dolar ve Samuel Robson Walton'ın serveti de 9,7 milyar dolar yükseldi.