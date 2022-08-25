Kapasite kullanım oranı ağustosta geriledi

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.754 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

25.08.2022 10:12:000
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Kapasite kullanım oranı ağustosta geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.754 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak yüzde 76,7'ye indi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla yüzde 76,6 oldu.

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