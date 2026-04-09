Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 4,3 trilyon lirayı aştı

AA muhabirinin katılım bankalarının konsolide olmayan finansal tablolarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 katılım bankasının geçen yıl itibarıyla aktif büyüklüğü yüzde 63 artarak 4 trilyon 320 milyar 40 milyon 158 bin liraya ulaştı.

Geçen yıl bu bankaların aktif toplamı 2 trilyon 652 milyar 834 milyon 133 bin lira düzeyindeydi.

Kuveyt Türk, geçen yıl 1 trilyon 352,1 milyar lira ile sektörün en büyük aktifine sahip katılım bankası unvanını korurken, ikinci sırada 784,2 milyar lira ile Vakıf Katılım yer aldı.

Aktif büyüklük sıralamasında üçüncü sırayı 768,8 milyar lira ile Ziraat Katılım alırken, Albaraka Türk 466,4 milyar liralık aktif büyüklükle dördüncü sırada yer aldı. Bu bankayı 410 milyar lira ile Emlak Katılım izledi.

Aktif büyüklük sıralamasında 390,4 milyar lirayla Türkiye Finans Katılım, 99,7 milyar lirayla Dünya Katılım, 25,2 milyar lirayla Hayat Finans Katılım ve 23,3 milyar lirayla TOM Katılım Bankası yer aldı.

Aktif büyüklüğü en fazla artan banka yüzde 239 ile TOM Katılım Bankası olurken, bu bankayı yüzde 187,8 ile Dünya Katılım, yüzde 101 ile Hayat Finans Katılım, yüzde 94,6 ile Vakıf Katılım, yüzde 80 ile Emlak Katılım, yüzde 58,7 ile Kuveyt Türk, yüzde 50,2 ile Albaraka Türk, yüzde 49,2 ile Ziraat Katılım ve yüzde 34,6 ile Türkiye Finans Katılım takip etti.

- Albaraka Türk'ün karı yüzde 206 arttı

Geçen yıl en yüksek karı 40,4 milyar lira ile Kuveyt Türk elde etti. Karlılıkta Emlak Katılım 13,9 milyar lirayla ikinci, Albaraka Türk 13,2 milyar lirayla üçüncü, Vakıf Katılım 7,7 milyar lirayla dördüncü, Ziraat Katılım 5,8 milyar lirayla beşinci oldu.

Karlılık bazında bu bankaları 4,8 milyar lirayla Türkiye Finans Katılım, 2,1 milyar lirayla Dünya Katılım izlerken, bu dönemde TOM Katılım Bankası 1 milyar 970,3 milyon lira, Hayat Finans Katılım ise 278,9 milyon lira zarar etti.

Bu dönemde karını en fazla artıran banka yüzde 206 ile Albaraka Türk oldu. Bu bankayı yüzde 66,7 ile Ziraat Katılım, yüzde 59,2 ile Emlak Katılım, yüzde 52 ile Dünya Katılım, yüzde 27,5 ile Türkiye Finans Katılım ve yüzde 16,5 ile Kuveyt Türk takip etti.

Geçen yıl Vakıf Katılım'ın karı yüzde 7,2 geriledi. Aynı dönemde Hayat Finans Katılım bir önceki yıla kıyasla zararını yüzde 36,8 azaltırken, TOM Katılım Bankası’nın zararı yüzde 183,5 arttı.

Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları geçen yıl 85 milyar 439,8 milyon lira net dönem karı elde etti. Söz konusu bankaların toplam karı önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi.

- Katılım fonu toplamı 2,9 trilyon lirayı aştı

Bankaların katılım fonları da geçen yıl 2,9 trilyon lirayı aştı. Bu bankaların katılım fonu toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttı.

Kuveyt Türk, 900 milyar liralık katılım fonuyla ilk sıradaki yerini korurken, onu 564,6 milyar lirayla Vakıf Katılım, 513,4 milyar lirayla Ziraat Katılım, 310,7 milyar lirayla Emlak Katılım, 278 milyar lirayla Albaraka Türk, 235,3 milyar lirayla Türkiye Finans Katılım, 76,5 milyar lirayla Dünya Katılım, 18,8 milyar lirayla Hayat Finans Katılım ve 16,9 milyar lirayla TOM Katılım Bankası izledi.

Katılım fonu hacminde en fazla artış gösteren bankalar yüzde 398,3 ile TOM Katılım Bankası, yüzde 221 ile Dünya Katılım, yüzde 98,6 ile Hayat Finans Katılım, yüzde 88,9 ile Vakıf Katılım, yüzde 86,4 ile Emlak Katılım ve yüzde 53,7 ile Kuveyt Türk oldu.

Bu bankaları yüzde 43,5 ile Ziraat Katılım, yüzde 35,8 ile Albaraka Türk ve yüzde 25,1 ile Türkiye Finans Katılım izledi.

- Finansman desteği 2 trilyon lirayı aştı

Söz konusu bankaların toplam nakdi finansman desteği geçen yıl 2 trilyon lirayı aştı. En yüksek finansman desteğini 583,7 milyar lira ile Kuveyt Türk sağladı.

Bu bankayı 403,4 milyar lirayla Ziraat Katılım, 315,8 milyar lirayla Vakıf Katılım, 234,7 milyar lirayla Emlak Katılım ve 212,7 milyar lirayla Albaraka Türk izledi.

Geçen yılı Türkiye Finans Katılım 205,5 milyar lira, Dünya Katılım 52,3 milyar lira, Hayat Finans Katılım 13,8 milyar lira, TOM Katılım Bankası 7,3 milyar lira nakdi finansman stoku ile tamamladı.

Bu dönemde finansman desteği TOM Katılım Bankası'nda yüzde 364,8, Dünya Katılım'da yüzde 126,9, Emlak Katılım'da yüzde 103,1, Hayat Finans Katılım'da yüzde 83,7, Kuveyt Türk'te yüzde 51,9, Ziraat Katılım'da yüzde 50,3, Vakıf Katılım'da yüzde 49, Albaraka Türk'te yüzde 48,5 ve Türkiye Finans Katılım'da yüzde 40,5 arttı.

- Katılım bankalarının öz kaynakları 300 milyar lirayı geçti

2024 yılında 214 milyar lira olan söz konusu bankaların öz kaynak toplamı, geçen yıl yüzde 41 artarak 301 milyar 731 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüklerine göre Kuveyt Türk 121,3 milyar lirayla ilk sırada yer alırken, onu 46,4 milyar lirayla Vakıf Katılım, 32 milyar lirayla Emlak Katılım, 30,6 milyar lirayla Türkiye Finans Katılım, 29,2 milyar lirayla Ziraat Katılım, 25,3 milyar lirayla Albaraka Türk, 9,5 milyar lirayla Dünya Katılım Bankası, 3,9 milyar lirayla Hayat Finans Katılım ve 3,6 milyar lirayla TOM Katılım Bankası izledi.

Bu dönemde öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar yüzde 75,7 ile Emlak Katılım, yüzde 48,1 ile Hayat Finans Katılım, yüzde 47,6 ile Kuveyt Türk, yüzde 47,2 ile TOM Katılım Bankası, yüzde 37,4 ile Albaraka Türk, yüzde 30,3 ile Ziraat Katılım, yüzde 30,2 ile Vakıf Katılım, yüzde 29 ile Dünya Katılım ve yüzde 23,6 ile Türkiye Finans Katılım oldu.