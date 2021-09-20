Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım Projesi tanıtıldı

Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi, 74 bin metrekarelik yeşil alanı, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile İstanbul'a değer katacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla da demir yolu, en çok yatırımın yapıldığı birinci ulaşım modu konumunda" dedi.

Karaismailoğlu, Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin tanıtımına katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, İstanbul'a önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, İstanbul'a ne yapılırsa yapılsın az kalacağını söyledi.

Karaismailoğlu, bugün İstanbul için çok önemli olan, tarihe sahip çıkan, çevreye ve insana duyarlı bir proje başlatmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihi güzellikleri ve turistik cazibesiyle mega kentimizin merkezi Sirkeci'deyiz. Burası emeğe, üretime, alın terine ev sahipliği yapar. İstanbullular için de, yabancı misafirlerimiz için de bir kesişim ve buluşma noktasıdır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın bizlere emanetidir, Tarihi Yarımada, Sur İçi... Bu nedenle biz de Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı'nı bir ulaşım projesi olmasının çok ötesinde planladık. Gezinti, bisiklet ve e-scoter parkurları ile ekonomik, sosyokültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlarla, aynı zamanda turistik cazibesini daha da artırarak İstanbul'a, İstanbullulara nefes aldıracak bir proje haline getirdik."

"Bakanlığımızın yapıp hizmete açtığı raylı sistemlerde günlük 6,5 milyon yolcu taşınıyor"

Adil Karaismailoğlu, 2003 yılından itibaren demir yolu yatırımlarına da öncelik verdiklerini, ilk iş olarak, mevcut demir yolu ağlarının tamamını yenilediklerini söyledi.

Demir yolu uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını bildiren Karaismailoğlu, halen 3 bin 500 kilometre yeni demir yolu inşaatının da devam ettiğini aktardı.

Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana sinyalli demir yolu hat uzunluğunu yüzde 172, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 oranında artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Demir yollarımızın tamamını elektrikli sinyalli hale getirmek için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 2003-2020 yılları arasında demiryolu yatırımları için 212 milyar liralık yatırım yaptık. Çin'den İngiltere'ye kadar uzan İpek Demir Yolu Hattı'nın orta kuşağında uluslararası geçiş ve lojistik merkezi olduk. Bakü-Tiflis-Kars hattımızla da bölgemizdeki etkinliğimizi perçinledik. TCDD'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık.

Ülke genelindeki şehirler arası demir yolu işletmeciliğindeki başarılarımızı aynı şekilde kent içi raylı sistemlerde de sürdürüyoruz. Türkiye genelinde 12 ilimizde uzunluğu 812 kilometreyi bulan kent içi raylı sistemin 312 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığımızın yapıp hizmete açtığı raylı sistemlerde günlük 6,5 milyon, yıllık 2 milyar 393 milyon yolcu taşınıyor.

İstanbul'da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Bunlar; Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metrosu, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca metrosu ve bugün lansmanını yaptığımız Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Projesi'dir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek."

Bakan Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesinin Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının, yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışması olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz, 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbul'umuzun değerine değer katacak çok önemli bir proje. Bunun yanında projemizde 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet kara yolu geçidi ile 3 adet yaya ve 1 adet de kara yolu üst geçidi bulunmaktadır. Kısa bir tanımla projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız."

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise 'Bu projeyle birlikte Fatih, Marmara kıyı şeridi hattında, Suriçi'ni boylu boyunca kat eden, yenilenmiş bir demir yolu ulaşım hattına sahip olacak. Marmaray'la entegre şekilde çalışacak bu hat üzerinde, yeni teknolojiyle donatılmış trenler çalışacak. Yine bu hattın paralelinde, sahil boyunca yaya ve bisiklet parkurları, sosyal alanlar, parklar yapılacak. Böylece, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa ve Yedikule semtlerimizin, sahille bağlantısı güçlendirilecek. Bu konuyu fazlasıyla önemli buluyorum, Zira zikrettiğim hatta daha önceden işleyen banliyö seferlerinin iptaliyle, ulaşım aksı başka güzergahlara kaymış, sur içinin bu en eski mahalleleri, doğal olarak hak etmediği şekilde yalnızlaşmıştı. Tren seferleriyle birlikte bölgeye ulaşım imkanı artacak, burası daha da canlanacak. Hatta eklenen Cerrahpaşa istasyonuyla, sağlık merkezlerine, hastane bölgesine ulaşım da kolaylaşacak' dedi. AA