Fed Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika belirsizliğinin finansal istikrara yönelik en önemli risk olarak görüldüğünü bildirdi.

8.11.2025 10:14:440
Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı.

ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarının paylaşıldığı raporda, politika belirsizliğinin listenin başında yer aldığı belirtildi.

Raporda, politika belirsizliğini, jeopolitik riskler, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş, süregelen enflasyon ve yapay zeka algısındaki değişime bağlı olabilecek varlık fiyatlarındaki keskin düşüşün takip ettiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, "Anket katılımcıları, ticaret politikası, merkez bankası bağımsızlığı ve ekonomik verilerin mevcudiyeti dahil olmak üzere politika belirsizliği konusundaki endişelerini dile getirmeye devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Katılımcıların çeşitli jeopolitik risklere dikkati çekerek mevcut gerilimlerin genişleme potansiyelini izledikleri vurgulanan raporda, devam eden enflasyonun da finansal istikrara yönelik bir risk olarak görülmeye devam ettiği ve zayıflayan işgücü piyasasıyla birlikte dile getirildiğine işaret edildi.

Raporda, katılımcıların, son dönemde hisse senedi performanslarında ana itici gücü olarak görülen yapay zekaya yönelik genel algının değişmesinin riskli varlıklarda bir düzeltmeye yol açabileceğini, böyle bir değişimin özel ve kamu piyasalarında büyük kayıplara neden olabileceğini ve düşüşlerin yeterince büyük olması durumunda işgücü piyasasında daha fazla yavaşlamaya ve finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceğini belirttiği kaydedildi.

