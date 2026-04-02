KKM bakiyesindeki düşüş geçen hafta da devam etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 27 Mart itibarıyla 227 milyar 111 milyon lira artarak 24 trilyon 318 milyar 846 milyon liradan 24 trilyon 545 milyar 957 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 285 milyar 833 milyon lira azalarak 27 trilyon 928 milyar 268 milyon liraya geriledi.

- Tüketici kredileri 3 trilyon 132 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 85 milyar 251 milyon lira artarak 3 trilyon 131 milyar 927 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 740 milyar 790 milyon lirası konut, 46 milyar 368 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 344 milyar 769 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 25 milyar 94 milyon lira artarak 3 trilyon 775 milyar 826 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,2 artışla 2 trilyon 928 milyar 5 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 106 milyar 772 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 821 milyar 234 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 870 milyon lira artışla 666 milyar 662 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 501 milyar 481 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 70 milyar 950 milyon lira artarak 5 trilyon 540 milyar 164 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 33 milyon lira azalarak 1 milyar 534 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.