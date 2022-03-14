Koç’tan batarya üretimi için kritik adım

Koç Holding, KAP’a yaptığı açıklamada Ankara’daki batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda Ford ve SKO ortaklığına dair niyet mektubu imzalandığını duyurdu.

14.03.2022 15:11:000
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Koç’tan batarya üretimi için kritik adım

Koç Holding, KAP’a yaptığı açıklamada Ankara’daki batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda Ford ve SKO ortaklığına dair niyet mektubu imzalandığını duyurdu.

Taraflarca anlaşılması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedefleniyor

Holding açıklamasında, “Otomotiv sektöründe gelişen fırsatların incelenmesine yönelik süregelen çalışmalarımız kapsamında, Ford Motor Company (“Ford”) ve SK On Co., Ltd. (“SKO”) ortaklığı ile Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. Proje kapsamında üretilecek bataryaların yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması amacıyla iş ortaklığımız Ford Otosan A.Ş.’ne satışı konusu da değerlendirilmektedir. MoU uyarınca, taraflarca anlaşılması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedeflenmektedir.” denildi.

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