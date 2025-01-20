Kur Korumalı Mevduat için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.

20.01.2025 09:25:550
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Kur Korumalı Mevduat için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.

TCMB'nin internet sitesinde Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin basın duyurusu yayımlandı.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerinin kısıtlandığı belirtilen duyuruda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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