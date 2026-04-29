Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin müzakere süreçlerinin durması ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında nükleer programa ilişkin müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine sıcak bakmıyor.

Bölgedeki gerilimin kısa vadede biteceğine ilişkin beklentiler, yerini bölgedeki gerilimin daha geniş bir zaman dilimine yayılabileceği tahminlerine bırakırken, enerji arzına yönelik riskler Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesiyle artış gösterdi. Yükselen enerji fiyatları ve enflasyonist baskılar ABD ve Avrupa ülkelerinin temel odaklarından biri olmaya devam ediyor.

Öte yandan OpenAI'ye ilişkin haberlerin yapay zeka hisselerine yönelik endişeleri yeniden artırmasıyla ABD'li teknoloji hisselerinde satıcılı bir seyir öne çıktı. OpenAI’nin haftalık kullanıcı sayısı ve gelir hedeflerine ulaşmakta zorlandığına, ayrıca şirketin veri merkezlerine yönelik yüksek maliyetli yatırımlarını sürdürebilme kapasitesine ilişkin endişelerin güç kazandığına yönelik basında çıkan haberler sonrası teknoloji hisselerinde satış baskısı öne çıktı.

- Fed'in politika faizini sabit tutması bekleniyor

Merkez bankaları tarafında ise Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yatırımcılar politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden gelecekteki yol haritasına ilişkin sinyaller arayacak.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed'e yönelik fiyatlamalarda etkili oluyor. Mevcut şartlarda bankanın bu sene bir gevşemeye gitmesi öngörülmüyor.

Fed'de 2018'de devraldığı başkanlık görevi sırasında modern ekonomi tarihinin büyük şoklarıyla karşı karşıya kalan Powell'ın bugünkü para politikası toplantısında resmi olarak başkan sıfatıyla son mesajlarını vermesi bekleniyor.

- New York borsasında bazı "Muhteşem Yedili" şirketlerinin bilançoları bekleniyor

Kurumsal tarafta ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Bugün "Muhteşem Yedili" olarak bilinen Amazon, Meta, Alphabet ve Microsoft'un bilançoları takip edilecek.

Bilanço sezonunda özellikle büyük teknoloji firmalarının yayımlayacağı finansal tablolar ile raporlarda, yapay zeka odaklı talep görünümü ve yeni sipariş akışına yönelik mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

New York borsasında dün negatif bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratları güne hafif alıcılı seyirle başladı.

Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist endişeleri artırmasıyla tahvil piyasasında satıcılı bir seyir öne çıkıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan yükselişle yüzde 4,36'ya çıktı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyelerinde dengelendi.

Altın tarafında ise denge arayışı öne çıkarken, ons altının fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldı. Bu karar petrol piyasalarına yönelik belirsizliklerin artmasına neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı dün 105,5 dolara kadar yükselmesinin ardından, günü 103,9 dolardan tamamladı. Şu sıralarda Brent petrolün varili 104 dolardan işlem görüyor.

- Almanya'da tüketici enflasyonu Avrupalı yatırımcıların odağına yerleşti

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Yeni günde gözler bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya'da açıklanacak nisan ayı enflasyonuna çevrildi. Almanya verisinde ayrıca artan enerji maliyetlerinin bölgedeki enflasyon görünümüne etkisi de izlenecek.

Öte yandan, bölgede enerji fiyatlarındaki yükselişin üretim maliyetlerini artırarak havacılık ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda faaliyetleri üzerinde baskı oluşturabileceğine ilişkin tahminler de risk algısının yüksek kalmasında etkili oluyor.

Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Michael O’Leary, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle yükselen uçak yakıtı fiyatlarının, Avrupa'daki birçok havayolu şirketini iflasın eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti.

- Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları sanayi ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişlerle dirençli kalmaya devam ederken, Japonya'da resmi tatil nedeniyle işlemler gerçekleştirilmiyor.

Yüksek seyreden enerji maliyetleri bölgede bazı ülkeler için daha sarsıcı olsa da Çin ve Hong Kong tarafında enflasyonist bir eğilimin olmaması bölgedeki risk algısının daha sınırlı kalmasında etkili oluyor. Japonya ve Güney Kore ise Orta Doğu'daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinden daha çok etkilenirken, ihracat odaklı şirket sayısının fazla olması risklerin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi rekor serisini yeni günde de sürdürürken, söz konusu görünümde petrokimya şirketlerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

- Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 14.329,34 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 artarak 16.578,00 puandan işlem gördü.

Analistler, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Dolar/TL, dünü 45,0960'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 45,0690 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.