Küresel piyasalarda temkinli hava hakim

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmelerden olumlu sonuç alınabileceğine dair iyimserlik korunurken, yatırımcıların sürece ilişkin daha fazla netlik arayışı ve hafta sonu boyunca gelebilecek haber akışına karşı temkinli duruşu risk iştahını sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, İran'la anlaşma yapmaya da çok yakın olduklarını söyledi.

Analistler, piyasalarda zayıf da olsa "barış" fiyatlamalarının devam ettiğini, ancak nükleer program, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması gibi başlıklarda süregelen belirsizliklerin kısa vadede ortadan kalkmasının zor olduğunu ifade etti.

Taraflar arasında sağlanan ateşkes risk algısını aşağı çekerken, savaşın makroekonomik görünüme etkilerinin geçici mi yoksa daha kalıcı ve büyüme üzerinde baskı oluşturacak nitelikte mi olacağına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, petrol arzının belirli bir coğrafyada yoğunlaşması nedeniyle jeopolitik tansiyonun yükseldiği dönemlerde petrol fiyatlarında gözlenen oynaklıkların, enerji bağımlılığı yüksek ekonomileri alternatif arayışına yöneltebileceğini kaydetti.

Petrol arzına yönelik süregelen endişeler ise küresel enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü şekillenmesine neden oluyor.

ABD ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol almaya devam ederken, ABD Merkez Bankasındaki (Fed) başkanlık değişimi süreci gelecek dönemde uygulanacak para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

ABD Senatosunun bazı Demokrat üyeleri, Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un atanma sürecinin, Fed Başkanı Jerome Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar kapatılana kadar durdurulmasını talep etti.

Mevcut gelişmelerin yanında Fed yetkililerinin de birbirinden ayrışan sözle yönlendirmeleri, bankanın önümüzdeki dönemlerde atacağı politika adımlarına yönelik beklenti oluşumunu güçleştiriyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de sanayi üretimi de martta aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

- New York borsasında endeksler rekor seviyeden kapandı

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'de, dolar endeksi yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor. Tahvil faizlerindeki ılımlı yükseliş finansal koşulların tamamen gevşemediğini gösteriyor. Altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 794 dolarda işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 94 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,24 yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarını tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

- Avro Bölgesi karışık seyretti

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Avro Bölgesinde mart ayında enflasyonun hızlanması dikkati çekti. Bölgede enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda da yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede enerji tedarikine yönelik endişeler sürerken, enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki etkileri de belirginleşiyor. Bu kapsamda, aylık enflasyona en büyük katkının ulaşım kaleminden gelmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesinde bugün dış ticaret ve cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.

İngiltere ekonomisi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyüdü. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'a arama motoru verilerini üçüncü taraflarla paylaşmasını teklif etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu üyesi Alan Taylor, ABD/İsrail-İran savaşının neden olduğu yüksek enerji maliyetlerinin ekonominin geneline yansıması konusunda daha fazla netlik bekleyen merkez bankasının, borçlanma maliyetlerindeki değişiklik konusunda beklemede kalması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,27 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

- Asya borsalarında satıcılı bir seyir hakim

Asya borsalarında Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağı beklentileri mevcudiyetini korumasına karşın, yatırımcıların hafta sonu öncesinde riskten kaçış eğiliminin öne çıkmasıyla satıcılı bir seyir hakim.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, faiz artışı tahminlerini sınırlayan açıklamalar yaptı.

Ueda Japonya'da, enflasyonun talepten ziyade olumsuz arz şokundan kaynaklandığını ve bu enflasyonu para politikasıyla kontrol altına almanın zor olduğunu kaydetti. Ueda'nın sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'a yönelik faiz artırımı tahminleri azaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü.

- S&P'nin beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kaybederek 14.201,05 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 1,36 yükseldi.

Dolar/TL, dünü 44,8040'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,8520'den işlem görüyor.

Öte yandan bu akşam uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.