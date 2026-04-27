Küresel rekabette sadece üretmek yetmiyor

Artan rekabet baskısı, değişen tüketici tercihleri ve dijitalleşmenin etkisiyle şirketler geleneksel büyüme yöntemlerini yeniden gözden geçiriyor. Fiyat odaklı rekabetin tek başına yeterli olmadığı yeni dönemde, markalaşma, güven oluşturma ve müşteriye sunulan değeri artırma başlıkları öne çıkıyor. İş dünyasında yaşanan bu dönüşüm, şirketlerin sürdürülebilir büyüme için farklı stratejilere yönelmesini beraberinde getiriyor.

Öyle ki 3.200 girişim üzerinde yapılan 'Startup Genome Project' araştırması, başarısız olan girişimlerin yüzde 74’ünün temel nedeninin 'zamansız ölçeklenme' olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir deyişle, işletmeler henüz ürün-pazar uyumunu yakalamadan ve operasyonel verimliliklerini optimize etmeden hızlı büyüme yoluna gittikleri için kurumsal bir çöküş yaşıyor.

“Hacimsel Büyüme Yanıltıcı Olabilir”





Bir işletmenin sadece hacimsel olarak büyümesinin yanıltıcı olabileceğinin altını çizen Yazar Turgay Koçer, Ceres Yayınları etiketli Kritik Kütle: Olağan Yaklaşımlar, Olağan Dışı Kârlar kitabında sunduğu analizlerle, şirketlerin niceliksel büyüklükten ziyade niteliksel bir 'kritik eşiğe' ulaşmalarının hayati önemine dikkat çekiyor. Koçer,” Şirketlerin enerjisini sadece daha fazla alan kaplamak yerine, kendi sistemlerini bir organizma gibi kusursuz işletebilmeleri üzerine yoğunlaştırması gerektiğini verilerle ortaya koyduk.

Dünya devlerinin geçmişine baktığımızda, örneğin Nokia’nın pazar lideriyken yaşadığı gerileme, sadece bir teknoloji yarışı kaybı olarak okunamaz. Bu, aslında kurumsal evrimini tamamlayamayan ve ulaştığı büyüklüğü 'kritik kütle' ile koruyamayan yapıların ne kadar savunmasız kaldığının en somut örneğidir. Gelecek, verimlilikle stratejiyi aynı potada eritip kendi sarsılmaz merkezini kurabilen yapıların olacaktır. Kârlılık; doğru kurgulanmış bir ekosistemin, disiplinli bir optimizasyonun ve ulaşılan o stratejik yoğunluğun doğal sonucudur” dedi.