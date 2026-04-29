Lenovo 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Şirket, 2025 yılı sonuçları ve 2026 dönemi stratejik önceliklerini kamuoyuyla paylaştı. Yapay zeka, veri merkezi çözümleri, hibrit bulut altyapıları ve uçtan uca dijital dönüşüm teknolojileriyle Lenovo, yalnızca cihaz üreticisi değil; cihaz, altyapı, yazılım ve hizmet katmanlarını bir araya getiren bütünsel bir teknoloji sağlayıcısı olarak konumlanıyor.

2025 yılında 5,5 trilyon dolar değere ulaşan dünya bilgi iletişim teknolojileri pazarının 2026 yılında %11 büyüme göstererek 6 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye’de ise bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının toplam 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dünya bilgisayar pazarının %8,1 büyüme ile 2025 yılını 285 milyon adet sevkiyatla tamamlaması bekleniyor. Türkiye’de ise bilgisayar pazarında 2025 yılının yaklaşık %5 daralmayla ile 2,5 milyon adet olarak açıklanması bekleniyor.

Türkiye’de tüm segmentlerde güçlü ve dengeli performans

Lenovo Türkiye, 2025 yılında da pazar liderliğini sürdürerek güçlü performansını devam ettirdi. IDC verilerine göre şirket; toplam PC pazarında %24,4, tüketici segmentinde %21,7 ve kurumsal müşteri segmentinde %34,4 pazar payına ulaştı. Tablet pazarında ise %16,3 pay elde edildi.

2025 Türkiye perakende pazarında da Lenovo, özellikle dizüstü, oyun, AIO, markalı masa üstü bilgisayar segmentlerinde de liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçlar, Lenovo’nun Türkiye’de yalnızca toplam pazarda değil; farklı ürün kategorilerinde de dengeli, sürdürülebilir ve çok katmanlı bir liderlik sergilediğini ortaya koyuyor.

Türkiye’deki başarımız sürdürülebilir bir yapının sonucu

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, değerlendirmesinde şunları söyledi; “Lenovo Türkiye olarak elde ettiğimiz ba��arıyı yalnızca ürün performansıyla açıklamak mümkün değil. Bu tablo; güçlü ekip yapımızın, sahadaki disiplinimizin, iş ortaklarımızla kurduğumuz güven ilişkilerinin ve doğru stratejik yaklaşımın bir sonucu. Lenovo Türkiye olarak 2025 yılını alt yapı veri çözümleri kategorisinde %20, kurumsal satışlarda yüzde %26, tüketici kategorisinde % 10, tablet kategorisinde yüzde 46, monitörlerde yüzde 46 ve servis kategorisinde ise %15 büyüme performansı sergiledik. Dünyada yapay zeka cihazlarından, alt yapı ve büyük sunuculara kadar, telefondan PC ve tablet cihazlarına kadar en geniş ürün yelpazelerinden birine sahibiz. Bütün cihazlara tek ve birleşik yapay zeka deneyimi sunacak olan Qira’yı da 2026 yılı başında Los Angeles’ta duyurduk. Yapay zekayı yalnızca konuşulan bir trend olarak değil; iş dünyasında gerçek değer yaratan, uygulanabilir ve ölçeklenebilir çözümler olarak ele alıyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem cihaz hem altyapı hem de çözüm katmanlarında aktif rol oynamaya devam edeceğiz.”

Türkiye, Lenovo’nun küresel teknoloji stratejisinde kritik rol oynuyor

Lenovo’nun Türkiye’deki faaliyetleri yalnızca PC ve tablet pazarlarıyla sınırlı kalmıyor. Şirket, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), veri merkezi çözümleri ve süper bilgisayar projeleriyle de Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor. TÜBİTAK ULAKBİM iş birliğiyle hayata geçirilen Lenovo ARF süper bilgisayarı, faz 1’de Top 500 sıralamasında 313. sırada yer aldıktan sonra faz 2’de 229. sıraya yükseldi. Top 500 Green listesinde ise 26. sırada yer buldu. Faz 3’te ise Türkiye’nin en yüksek GPU kapasiteli bilgisayarı olarak Top 500’de 145. sıraya yükseldi.

Spor, teknoloji ve yapay zeka kesişiminde yeni dönem

Lenovo’nun küresel büyüme stratejisinde öne çıkan bir diğer başlık ise spor ve teknoloji entegrasyonu. Şirketin FIFA World Cup 2026 ve FIFA Women’s World Cup 2027 için resmi teknoloji ortağı olması ve David Beckham ile gerçekleştirdiği iş birliği, yapay zeka destekli çözümlerin küresel ölçekte nasıl konumlandığını ortaya koyuyor. Bu yaklaşım; performans analizinden taraftar deneyimine, operasyonel yönetimden veri odaklı karar süreçlerine kadar geniş bir etki alanı yaratıyor.

Formula 1’in 2027 global takvimine Türkiye’nin dahil edilmesiyle, Global Teknoloji Sponsoru Lenovo, sponsorluk faaliyetlerini Türkiye’de de sürdürmeye hazırlanıyor.