Medikal kozmetikte global işbirliği

Dünyanın en büyük 3 biyoteknoloji şirketinden biri olan Burgeon Biyoteknoloji, Fransız şirketi Laboratoires Vivacy ile işbirliğine imza attı.

Cilt kalitesini arttırmak ve yenilemek isteyenlerin medikal estetiğe ilgisi giderek artıyor. Özellikle kalsiyum bazlı biyostimülatörlerin kullanımı yüzde 180 artmış durumda. Bu artışlarla birlikte ise dünyadaki yüz enjeksiyonları pazarı yaklaşık 14 milyar doları buldu. Artan bu talebi karşılamak için, her cilt tipinin ihtiyacına yönelik yenilikçi ürünler geliştiren Burgeon Biyoteknoloji ile enjekte edilebilir ürünler geliştirme konusunda uzman Laboratoires VIVACY, stratejik bir iş birliğine imza attı.

Yüz enjeksiyonları içerisinde botoks olarak bilinen toksinler ve çeşitli dolgular yer alıyor. Bu dolguların en bilineni ise hiyalüronik asitler. Bunlar son 20 yıldır piyasanın çoğunluğunu oluşturuyor. Ancak son dört yılda bunların kullanımı yüzde 15 artarken, kalsiyum bazlı biyostimülatörlerin kullanımı yüzde 180 artmış durumda. Artan bu ihtiyaç yeni iş birliklerine de zemin hazırlıyor.

Artan bu talebi karşılamak üzere, Ankara merkezli Türk biyoteknoloji şirketi Burgeon Biyoteknoloji ile sağlık profesyonelleri için enjekte edilebilir ürünler geliştiren Paris merkezli Fransız şirket Laboratoires VIVACY ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

“Hastalar artık ciltlerini yenileme ve kalitesini arttırmakla ilgileniyor”

“Eskiden dolgu yaptıran hastalar hacim artışı ve kırışıklıklarının doldurulmasını isterken, artık hastalar ciltlerini yenileme ve kalitesini arttırmakla ilgileniyor” diyen Burgeon Biyoteknoloji’nin Kurucusu ve Yönetici Ortağı Levent Mete Özgürbüz, şunları söyledi:

“Burgeon dünyada bu teknolojiye sahip ilk üç firmadan biri olmayı başardığı için küresel anlamda önde gelen medikal estetik firmalarının ilgisini çekiyordu. Yenilikçi teknolojilerimiz, öncü vizyonumuz ve küresel ölçekte kanıtlanmış başarımız sayesinde sektörün güçlü oyuncularından VIVACY ile stratejik bir ortaklık kurduk. Bu birleşmenin de merkezinde yer alan ürünümüz NOVUMA, ilerleyen yaşla azalan kolajen ve elastin üretimini klasik dolgulara oranla çok daha fazla arttırarak ameliyata gerek olmadan yüz germe ve gençleştirme işlemlerinde hastalara ağrısız ve basit bir uygulamayla çok başarılı sonuçlar sunuyor.”

Özgürbüz, iş birliğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

“Küresel ölçekte önemli bir stratejik iş birliğine imza attığımız için heyecanlıyız. Yarattığımız değerlerin ve öncü teknolojilerimizin bir sonucu olan bu iş birliğiyle sektörde öncü olmaya, yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz. Türkiye, Ortadoğu ve Latin Amerika’daki güçlü pazar etkinliğimize bu birleşmeyle VIVACY’nin dünyaya yayılmış ofisleri ve dağıtım ağını kullanarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin’i de eklemeyi hedefliyoruz. VIVACY ile birlikte sınırları aşarak, geleceğin standartlarını belirleyecek, yeni çözümler geliştirmeyi ve küresel başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.”