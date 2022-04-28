Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, “2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükselttik. Mayıs ayından sonra enflasyonun aşağıya inmeye başlayacağını öngörüyoruz.” dedi.

Kavcıoğlu, 500 TL banknot ve 5 TL madeni para iddiasına ilişkin,”Bir tweeti bu kadar ciddiye almak doğru değil. Böyle bir hazırlığımız yok.” diye konuştu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sürdürülebilir cari dengenin kalıcı fiyat istikrarı için kritik önemde olduğunu değerlendiriyoruz

İhracatımız, salgın döneminde yakaladığı artış ivmesini, 2022 yılının ilk çeyreğinde yükselen bölgesel jeopolitik risklere rağmen sürdürmüştür

2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükselttik.

Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 42,8, 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir.

Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Sağlam, güçlü ve istikrarlı TL’nin alt yapısını sağlamak kalıcı fiyat istikrarı hedefimize doğru en önemli eşiktir.

Bir bütün olarak para politikası araçlarımızın etkinliğini artıracak kapsamlı çalışmayı tüm taraflarla birlikte yürütmekteyiz.

İhracatımız, salgın döneminde yakaladığı artış ivmesini, 2022 yılının ilk çeyreğinde yükselen bölgesel jeopolitik risklere rağmen sürdürmüştür.

Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması

Merkez Bankasının İstanbul’a taşınması planlandığı gibi devam ediyor, Eylül gibi taşınacağımızı düşünüyorum.

Zorunlu karşılıklarda nihai hedefimizi kredilerin iktisadi faaliyetle buluşması.

Kredilerin dövize, farklı yerlere gitmesini arzulamıyoruz.

Reel kur endeksi arzuladığımız noktada değil.

500 TL banknot ve 5 TL madeni para iddiası

Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tweeti bu kadar ciddiye almak doğru değil. Böyle bir hazırlığımız yok.