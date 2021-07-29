Müsilajdan organik gübre ve hayvan yemi üretti

Enerji, geri dönüşüm ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren üç şirketi bulunan girişimci Hasan Karaozan, müsilajdan organik gübre ve hayvan yemi üretimine yönelik bir proje geliştirdi.

Kırmızı Bayrak Teknoloji, Kırmızı Bayrak Yem ve Crpto Carbon Enerji şirketlerinin kurucusu girişimci Hasan Karaozan, 2002 yılından bu yana Ar-Ge, enerji, geri dönüşüm ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyor. 18 yıldır farklı Ar-Ge projeleri yürüttüklerini söyleyen Karaozan, “Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) tasarımı ve üretimi ile başladık. Bu projede elektronik ve mantıksal algoritma deneyimi kazandık. 2010 yılından sonra tarımsal atıklardan enerji üretimi üzerine Ar-Ge çalışmalarını başlattık” diyor.

Çevresel üretime ve geri dönüşüme yönelik ürün geliştirmeye odaklanan Karaozan, Ar-Ge çalışmalarının sonucunda bu zamana kadar farklı pek çok inovatif ürün ortaya koydu. Bunlar arasında kanalizasyon atıklarından biyoyakıt, yoğun bakım entübe cihazı da yer aldı. Karaozan son olarak ise büyük bir deniz kirliği sorunu olarak ortaya çıkan müsilajdan organik gübre ve hayvan yemi üretmeyi başardı.

MÜSİLAJDAN GERİ DÖNÜŞÜM

Marmara Denizi'nde başlayarak Karadeniz'e kadar ulaşan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü ile ilgili Karaozan, çözümlerini şöyle anlattı;

“Yem sektöründe hammadde üretimi konusunda faaliyet gösteren Kırmızı Bayrak Teknoloji şirketimiz aracılığıyla müsilajın geri dönüşümünü sağlayarak katma değerli bir ürün şeklinde ekonomiye kazandırma projesi geliştirdik. Deniz üzerinde kurulumu yapılacak olan platformda günde denizden alınan bin ton müsilajlı deniz suyu üründen arındırılıp, tekrar denize temiz bir şekilde aktarılacak. Yüzde 1-2 oranında kurutulmuş olan kısım ise protenin kaynağı olarak ürün haline getirilecek."

Bu işlemler sonrası elde edilen ürünün, tamamen organik olarak yarı mamül halinde piyasada değerlendirilebileceğini belirten Karaozan, "Organik maddelerin besin değeri vardır. Müsilaj, gerekli kurutma işlemi gerçekleştirildiğinde, yani ortalama yüzde 10-15 oranında nemli bir ürün haline getirildiğinde, hayvan yemi veya organik gübre alanında kullanılabilir" diyor.

ÜÇ BİYOKÜTLE SANTRALİ KURUYOR

Girişimcinin bu zamana kadar dikkat çeken diğer çevreci projeleri ise şöyle:

Ar-Ge çalışmalarının olumlu sonuçlanmasının ardından, Mimsan Grup ortaklığında iki adımlı bir yenilenebilir enerji projesi başlattıklarını ifade eden Karaozan, şöyle anlatıyor: “İlk adımda ‘Tarımsal Atıkların Verimli Toplanması’, 2’inci adımda ‘Tarımsal Atıkların Termik Santralde Enerjiye Dönüşümü’ işleri ile 2012 yılında büyük bir yatırım şirketi ile toplam 28 MW olmak üzere üç ayrı lokasyonda biyokütle enerji santrali kurulumunu başlattık. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa 85 bin dekar arazide tarımsal atık toplama işlemini başlattık.”

ENERJİ BİTKİLERİ

2015 yılında ise enerji bitkileri üzerine Ar-Ge çalışması ile ‘C4 enerji bitkisi’ adı verilen tohumları getirip, ekme ve toplama faaliyetlerinde bulunduklarını dile getiren Karaozan, şu bilgileri veriyor: “ Ar-Ge sonucu bünyesinde yüzde 50 nem oranı barındırması, kurutma ihtiyacı doğurdu. Klasik kurutma yöntemleri ile maliyet ve zaman açısından kârlılığı düşürdü. Bu durumda yüksek teknoloji kullanarak, kurutma sistemi üzerinde yeni bir Ar-Ge süreci başlamış oldu. Bu çalışma yaklaşık 3 yıl sürdü. Vardığımız sonuç; yaklaşık aynı sürede, 5 kat daha az enerji kullanarak verimli bir sistem haline geldi. Yapılan kurutma teknolojisini aynı özelliklere sahip bütün ürünlere uygulanmasını mümkün kılan ufak düzenlemelerle bir çok alana entegre edilebilir hale geldi.”

KANALİZASYON ATIĞI

Geri dönüşüm alanında bakir olan Türkiye’nin belediye kanalizasyon atığının bertarafı konusuna da eğildiklerinden bahseden Karaozan, şunları anlatıyor: “Belediyeler için büyük sorun olan bu atığı, teknolojimiz ile dünya genelinde verimliliği ve kârlılığı yüksek biyoyakıt haline getirdik. Bu çalışmalar da ileride kurmayı planladığımız biyokütle enerji santralleri için alternatif bir kaynak daha bulmamız ile sonuçlandı.”

ENTÜBE CİHAZI ÜRETİYOR

2020 yılında pandemiden dolayı oluşan ihtiyaç ile yoğun bakım entübe cihazı için Ar-Ge çalışmasına başladıklarını da hatırlatan Karaozan, İzmir'de Türkiye’nin 2’inci yoğun bakım entübe cihazı üreten firması Kırmızı Bayrak Teknoloji şirketini kurarak ihracata başladıklarını söylüyor.

Aynı yıl, küresel iklim değişimine çözüm için blok zinciri (blockchain) teknolojisini kullanarak, yenilenebilir enerji santralleri ödüllendirme mekanizması da tasarlayan şirket, yenilenebilir enerji santrallerini ödüllendirerek, onları fosil yakıtlardan enerji üreten tesisler karşısında daha katma değerli hale getirmeyi hedefliyor. Karaozan, “Ayrıca organizasyon gelirleri ile yeni santraller kurarak karbon salımını en alt seviyeye indirmeyi planlıyoruz” diyor.