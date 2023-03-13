Perakende satış hacmi ve toplam ciro endeksi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 42,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 23,6 yükseldi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,4 artış gösterdi. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,1 arttı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123,7 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 118,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 140,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 84,6 yükseliş kaydetti.

Perakende ciro ocakta bir önceki aya göre yüzde 10,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,3, otomotiv yakıtı satışları 4 artış gösterdi. Perakende satış endekslerinin hesaplanmasında KDV beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor.

Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 94 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 8,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yılın ilk ayında yıllık bazda yüzde 65,6 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,8 arttı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 115,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi da aynı ayda Aralık 2022'ye göre yüzde 8,5 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 artış kaydetti. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 8,9 arttı.

Deprem bölgesine ilişkin alternatif veri kaynakları kullanıldı

Ciro endekslerinin hesaplanmasında KDV beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ise mücbir sebep ilan edilerek beyannameler ertelenmişti. Bu nedenle ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı.

Bu yöntemlerle tahmin edilen toplam ciro endeksinin toplam içindeki payı yüzde 6,29 olarak hesaplandı. Perakende satış hacmi endeksinin toplam içindeki payı ise yüzde 6,25 olarak hesaplandı.