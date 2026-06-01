Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Haziran 2026)

Salı günü 13.662,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,73 puan ve yüzde 0,44 artışla 13.722,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,51 puan ve yüzde 1,20 yükselişle 13.827,26 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.722,47 puanı, en yüksek 13.922,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,06, teknoloji endeksi yüzde 2,04, hizmetler endeksi yüzde 1,08 ve mali endeks yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken 17'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, ASELSAN, Astor Enerji, Türk Hava Yolları ile Ford Otosan oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 500 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,79, bileşik getirisi yüzde 43,75 gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,9120 liradan, avro 53,5390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 500 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 artışla 93,5 dolardan işlem görüyor.