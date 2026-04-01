Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Nisan 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,02 değer kazanarak 12.921,28 puana çıktı.

1.04.2026 13:49:060
Dün 12.790,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 205,26 puan ve yüzde 1,60 artışla 12.996,23 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 130,30 puan ve yüzde 1,02 artarak 12.921,28 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.902,86 puanı, en yüksek 13.031,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,77 ve teknoloji endeksi yüzde 0,75 artış gösterdi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 19'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Katılımevim Tasarruf Finansman oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 720 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,47, bileşik getirisi yüzde 40,98 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 158,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,4740 liradan, avro 51,8540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 artışla 4 bin 720 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 102,2 dolardan işlem görüyor.


