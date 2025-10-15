Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (15 Ekim 2025)

Dün 10.316,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,78 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.357,17 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,80 puan ve yüzde 0,31 değer kazancıyla 10.348,20 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.288,74 puanı, en yüksek 10.391,28 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,8, sanayi endeksi yüzde 0,6 ve mali endeks yüzde 0,9 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,6 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken 32'si düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti BBVA, Akbank ile Ereğli Demir Çelik olarak sıralandı.

- Altının ons fiyatı 4 bin 193 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,19 bileşik getirisi yüzde 40,65 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 151,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8470 liradan, avro 48,7300 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 artışla 4 bin 193 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 primle 62,1 dolardan işlem görüyor.