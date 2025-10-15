Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Ekim 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,8390 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Ekim 2025)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 41,8170'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,8390 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 48,6660, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 55,9500 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,8 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri dolar endeksindeki gerilemede etkili oldu.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 638 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 570 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 5 bin 638 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 508 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 899 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 194 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 1,25 üzerinde 4 bin 193 dolardan işlem görüyor.

