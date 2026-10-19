Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Ekim 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 değer kaybederek 11.606,94 puana geriledi.

19.10.2026 13:32:450
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Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Ekim 2026)

Cuma gününü 11.721,72 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 23,96 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.745,68 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,78 puan ve yüzde 0,98 azalışla 11.606,94 puana indi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.597,39 puanı, en yüksek 11.768,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 1,60 ve mali endeks yüzde 0,79 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken 78'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 168 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,96, bileşik getirisi yüzde 39,20 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1207, sterlin/dolar paritesi 1,3325 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,5530 liradan, avro 55,5770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 168 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 azalışla 108,5 dolardan işlem görüyor.


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