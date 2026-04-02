Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (2 Nisan 2026)

Dün 12.937,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 101,03 puan ve yüzde 0,78 azalışla 12.836,84 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,44 puan ve yüzde 0,21 azalarak 12.910,43 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.820,87 puanı, en yüksek 12.955,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken 66'sı düştü, 4 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Türk Altın İşletmeleri ile Sasa Polyester oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,55, bileşik getirisi yüzde 41,08 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,4990 liradan, avro 51,5590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,9 azalışla 4 bin 622 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 7,3 artışla 106,1 dolardan işlem görüyor.