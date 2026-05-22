Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (22 Mayıs 2026)

Dün günü 13.163,88 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 355,61 puan ve yüzde 2,70 yükselişle 13.519,49 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.966,26 puanı, en yüksek 13.545,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,94, sanayi endeksi yüzde 3,55, hizmetler endeksi yüzde 2,48 ve mali endeks yüzde 1,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükselirken, 5'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile ASELSAN oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,50, bileşik getirisi yüzde 44,60 oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,7430 liradan, avro 53,0840 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 530 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 102,3 dolardan işlem görüyor.