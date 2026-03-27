Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Mart 2026)

Dün 12.727,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 75,92 puan ve yüzde 0,60 artışla 12.802,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,40 puan ve yüzde 0,69 düşerek 12.639,66 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.617,43 puanı, en yüksek 12.825,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i yükselirken 80'ü düştü, 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 429 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,66, bileşik getirisi yüzde 43,60 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1520, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 44,4600 liradan, avro 51,2540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 artışla 4 bin 429 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,9 primle 103,1 dolardan işlem görüyor.