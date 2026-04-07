Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Nisan 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 13.115,07 puan oldu.

7.04.2026 13:33:020
Dün 13.112,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,87 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 artarak 13.115,07 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.077,82 puanı, en yüksek 13.179,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,18 ve teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken 59'ü düştü. 3 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Gülermak Ağır Sanayi, Tüpraş, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 673 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,6100 liradan, avro 51,6230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 673 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 105,9 dolardan işlem görüyor.

