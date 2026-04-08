Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Nisan 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,74 yükselişle 13.533,85 puan oldu.

8.04.2026 13:39:390
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Nisan 2026)

Dün 12.921,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 431,87 puan ve yüzde 3,34 artışla 13.353,43 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 612,28 puan ve yüzde 4,74 artarak 13.533,85 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.333,68 puanı, en yüksek 13.549,13 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,50 sanayi endeksi yüzde 2,07, hizmetler endeksi yüzde 5,03 ve teknoloji endeksi yüzde 3,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükselirken 5'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 784 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,39, bileşik getirisi yüzde 39,71 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 158,5 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 44,5360 liradan, avro 52,0180 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,7 artışla 4 bin 784 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 10,2 azalışla 92,4 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

Yorum Yaz