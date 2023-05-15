Seçim sonuçları Meclis'e girecek 600 milletvekilinin partilere göre dağılımını da ortaya çıkartacak. Peki, seçimde hangi parti kaç milletvekili çıkartıyor? İşte resmi olmayan sonuçlar...

Türkiye dün sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Peki, şu ana kadarki seçim sonuçlarına göre hangi parti kaç milletvekili çıkartıyor?

Anadolu Ajansı verilerine (açılan sandık %99.27) ve resmi olmayan sonuçlara göre parlamentoda sandalye dağılımı şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur İttifakı şu anki rakamlara göre 321 milletvekili çıkartıyor

AK Parti % 35.50 19.127.889 OY 266 Milletvekili

MHP % 10.06 5.421.298 OY 50 milletvekili

YRP % 2.83 1.526.134 OY 5 milletvekili

MİLLET İTTİFAKI

Millet İttifakı şu anki rakamlara göre 213 milletvekili çıkartıyor.

CHP %25.39 13.679.241 OY 169 milletvekili

İyi Parti %9.75 5.256.076 OY 44 milletvekili

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Emek ve Özgürlük İttifakı şu anki rakamlara göre 66 milletvekili çıkartıyor.

YSP %8.80 4.741.904 OY 62 milletvekili

TİP %1.73 931.262 OY 4 milletvekili

Seçimlerde yüzde 2.25 oy alan Zafer Partisi, yüzde 0.99 oy alan BBP ve 0.93 oy oranına ulaşan Memleket Partisi ise milletvekili çıkartamıyor.