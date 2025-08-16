Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi

Şişecam, 2025'in ilk yarısında 101 milyar lira konsolide net satış gerçekleştirdi.

Şişecam, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam söz konusu dönemde 101 milyar liralık konsolide net satış gerçekleştirirken, Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı yüzde 62 seviyesinde oldu.

İlk 6 ayda Şişecam'ın toplam yatırımları 14,6 milyar lira, ihracatı ise 483 milyon dolar oldu. Bu dönemde 2,8 milyon ton cam üreten şirket, 2,2 milyon ton soda külü ve 1,9 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, 2024'ten itibaren etkisini gösteren küresel makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin 2025 yılında da iş dünyasını şekillendirmeye devam ettiğini belirtti.

- "Aldığımız aksiyonların olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz"

Küresel talepte süregelen durgunluk ve üretim maliyetlerindeki artışların sıkı para politikalarının etkileri ile beraber ihracatçı firmaların ve küresel oyuncuların karlılıklarını baskılamaya devam ettirdiğini aktaran Yücel, "Bu koşullar altında Şişecam, sürdürülebilir büyümeyi, karlılığı ve tüm paydaşları için değer yaratma önceliğini muhafaza ederek faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Dönemin gereksinimleri çerçevesinde, maliyet kontrolü ve verimliliğin artırılmasına yönelik olarak aldığımız aksiyonların olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu koşulların bir müddet daha devam edeceğini beklediklerini belirten Yücel, finansal dayanıklılıklarını artırma yönünde odaklandıkları sadeleşme politikası ve yüksek katma değerli alanlara odaklanma stratejilerini itinayla sürdürdüklerini vurguladı.

Yücel, bu yaklaşımın dönemsel sonuçlara sağladığı katkıların yanı sıra orta-uzun vadede daha da sağlıklı bir Şişecam için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Verimlilik odaklarını 2025 yılı itibarıyla daha kapsamlı ve sistematik bir yapıya taşıyarak “Verimlilik Yönetimi Programı” çatısı altında yönetmeye başladıklarını belirten Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nakit akış kapasitemizin ve sağlıklı bilanço yapımızın korunması önceliği doğrultusunda maliyet kalemlerinde tasarruf ve sadeleşme adımları ile gelir yaratan, yüksek katma değer sunan alanlara ve varlıklarımıza odaklanmaya yılın kalan yarısında da devam edeceğiz. Ayrıca pazara gidiş stratejilerimizi, fiyatlandırma politikalarımızı ve müşteri ilişkilerimizi Şişecam’ın ana stratejilerine uygun şekilde güncelleyerek, değişen pazar koşullarına daha hızlı ve etkili yanıt vermek üzere iş planlarımızı ve organizasyonumuzu gözden geçiriyoruz.

Şişecam kaynakları ve kapasitesinin, hızla değişen, çok farklı risklerle karşı karşıya kalınması sonucunu doğuran güncel faaliyet ortamında, doğru portföylere özgülenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda üretim süreçlerinde sağlanan verimlilik artışları, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve kaynakların daha etkin kullanımı şirketimizin karlılığına katkı sağlarken, Avrupa pazarı başta olmak üzere sağlanan fiyat iyileşmelerinin de katkısı ile daha iyi finansal sonuçlara ulaşabildiğimizi görüyoruz.”

- Şirketin Avrupa kapasiteleri yeniden yapılandırıldı

Yücel, mimari camlar alanında Avrupa’daki kapasitelerini yeniden yapılandırarak kapasitenin pazar koşullarına göre esnek yönetilmesi prensibi doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

Şubat 2025’te Kuzey İtalya’daki düz cam üretim tesisinin soğuk tamirini öne çekme kararı aldıklarını hatırlatan Yücel, "Bu kararla birlikte üretim, satış ve stok dengesini daha verimli yönetirken, maliyet optimizasyonu da sağladık. Diğer tesislerimizin kapasite doluluk oranlarındaki artış ile oluşan maliyet avantajları ve miktarsal iyileşmeler, Avrupa düz cam faaliyetlerimizi olumlu etkiliyor." şeklinde konuştu.

Yücel, Avrupa pazarındaki toparlanmayla birlikte 2026’da devreye alacakları Bulgaristan, Türkiye ve İtalya kaplama hatlarının da etkisiyle katma değerli ürün satış hacmini artırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, diğer yandan ise Tarsus’ta inşası devam eden düz cam tesisini 2026’nın ilk çeyreğinde devreye almayı planladıklarını belirtti.

Şişecam’ın bazı üretim faaliyetlerinde yer değişikliği ve taşıma gibi stratejik adımlar da attığına işaret eden Yücel, uzun yıllar Denizli’de sürdürülen cam ev eşyası el imalatı üretimini Kırklareli’ne taşıyarak daha modern, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürdüklerini söyledi.

- "Kırklareli cam ev eşyası fabrikamız aralık ayında üretime başlayacak"

Yücel, "Modernize edilen Kırklareli fabrikasında, geleneksel cam ustalığını çağdaş üretim sistemleriyle destekleyerek kalitemizi ve sanatımızı gururla sonraki nesillere aktaracağız. El imalatı üretiminin ekonomik değerini de bir üst seviyeye taşıyacak bu tesisimizin özel bir yere sahip olacağını ve Kırklareli cam ev eşyası fabrikamızın aralık ayında üretime başlayacağını paylaşmak istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Şişecam’ın önemli bir uzmanlık alanı olan ve marka değerini pekiştiren otomotiv camları üretiminde Avrupa yapılanmalarını optimize etmek yönünde önemli adımlar attıklarını belirten Yücel, şu değerlendirmede bulundu:

"Almanya ve Macaristan’daki enkapsülasyon tesislerimizi Slovakya tesisinde konsolide ederek, üretimde sadeleşme, verimlilik artışı ve tedarik zinciri etkinliğinde önemli kazanımlar sağladık. Ayrıca, Avrupa cam ambalaj pazarında artan talebi karşılamak ve üretim altyapımızı geliştirmek amacıyla yatırım planlarımıza dahil ettiğimiz Macaristan’ın Kaposvar şehrindeki yıllık yaklaşık brüt 396 bin ton kapasiteli iki fırınlı cam ambalaj üretim tesisimizin tamamlanmasına yönelik çalışmalarımız da planlarımız çerçevesinde aksamadan devam ediyor. Tesisimizi pazar koşullarını göz önünde bulundurarak, 2026 yılının başından itibaren kademeli şekilde devreye almayı planlıyoruz."

- "Wyoming’deki faaliyetlerimizi yıllık 2,5 milyon ton kapasiteyle sürdürüyoruz"

Yücel, küresel büyüme stratejilerinin başlıca unsurlarından biri olan soda üretimindeki hedeflerine de vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2019'da ABD’de yaptığımız doğal soda külü yatırımı ile Wyoming’deki faaliyetlerimizi yıllık 2,5 milyon ton kapasite ile sürdürüyoruz. Düşük karbon ayak izi ve küresel rekabette ayrışan üretim maliyeti avantajlarıyla fark yaratan bu tesis Şişecam için değer yaratmaya devam ediyor. Sektörün geleceğinde doğal soda üretiminin sunduğu fırsatları gözeterek ele alınan ve yıllık 5 milyon ton kapasiteli olarak planlanan Pasifik Soda yatırımımıza ilişkin çalışmalar halihazırda sürdürülüyor. İzin süreçleri çok büyük ölçüde tamamlanan bu yatırımda, değişen piyasa koşulları dahilinde yatırım maliyetlerinin optimize edilmesi ve pazar dinamikleri dikkate alınarak yatırım planının güncellenmesine yönelik değerlendirmeler de eş zamanlı olarak titizlikle yapılıyor. Küresel rekabette Şişecam soda üretim kapasitesinde fark sağlayacak bu yatırımın, en doğru planlama ve yüksek verimlilikle portföyümüze katılması önceliğimizi oluşturuyor.”