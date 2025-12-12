Yüzde 500 bedelsiz onayı almıştı: Tarih belli oldu

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NİBAS), yüzde 500 oranındaki bedelsiz pay dağıtımının 15 Aralık 2025’te başlayacağını açıkladı; artırımla şirket sermayesi 54 milyon TL’den 324 milyon TL’ye çıkacak.

Niğbaş, sermayesini Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere %500 bedelsiz artırarak 54 milyon TL’den 324 milyon TL’ye yükseltecek. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihi 15 Aralık 2025, kayıt tarihi 16 Aralık 2025, ödeme tarihi ise 17 Aralık 2025 olarak duyuruldu. Toplam bedelsiz kaynak tutarı 270 milyon TL olup tamamı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 12.11.2025 tarih, 2025/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile , 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere; 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'' hesabından karşılanmak suretiyle % 500 oranında artış ile 270.000.000 TL tutarında artırılarak 324.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru SPK'nın 10.12.2025 tarihli 64/2262 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. SPK onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihinin 15.12.2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.