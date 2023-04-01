S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e revize edildiği kaydedildi.

1.04.2023 09:05:450
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S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e revize edildiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından yeniden inşanın Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 12'si kadar iç ve dış finansman gerektireceği aktarıldı.

Açıklamada, para ve finans sektörü politikalarının öngörülebilirliğinin ve etkinliğinin artması, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz rezervleri olmak üzere, ülkenin ödemeler dengesi pozisyonun güçlenmesi halinde kredi notlarının yükselebileceğine işaret edildi.

Büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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