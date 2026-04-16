Tam Finans’tan 190 milyar TL’lik hedef

Faktoring sektörü oyuncularından Tam Finans, 2026’nın ilk çeyreğinde ortaya koyduğu performansla yıl geneline yayılan güçlü bir büyüme ivmesine işaret ediyor. Şirket, yılın ilk üç ayında sağladığı 36 milyar TL’lik finansman hacmiyle mikro KOBİ segmentindeki derinliğini artırdı.

50 şube ve yaklaşık 1200 çalışanla faaliyet gösteren Tam Finans, özellikle mikro KOBİ’lerin nakit akışını destekleyen bir iş modeline sahip. Bu yaklaşım, şirketin Türkiye genelinde erişimini genişletme stratejisinin de temelini oluşturuyor. Son 12 aylık dönemde 72 bin firmaya yaklaşık 3 milyar dolarlık finansman sağlayan şirket, müşteri bazını organik büyüme ve yeni kazanımlarla yukarı taşımış görünüyor.

Şeyma Öncel Bayıksel / [email protected]

Şirketin CEO’su Hakan Karamanlı, ilk çeyrek performansının saha operasyonları ile teknoloji yatırımlarının yarattığı kaldıraç etkisini ortaya koyduğunu belirtiyor. Mikro KOBİ’lerin finansmana hızlı erişiminin ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik olduğuna dikkat çeken Karamanlı, yapay zeka destekli altyapı sayesinde kredi süreçlerinde hız ve erişilebilirliğin artırıldığını vurguluyor.

Operasyonel kaldıraç büyümeyi besliyor





Büyüme stratejisinin sahadaki yaygınlık ve teknoloji yatırımları üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Karamanlı, “2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte 36 milyar TL finansman sağlayarak sahadaki etkinliğimizi pekiştirdik. Mikro KOBİ’lerin finansmana hızlı erişimi ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik. Yapay zeka destekli altyapımızla müşterilerimize dakikalar içinde çözüm sunabiliyoruz” diyor.

Şubeleşmenin büyüme denkleminde kritik rol oynadığını belirten Karamanlı, yıl sonuna kadar 9 yeni şube açarak toplamda 59 şubeye ulaşmayı planladıklarını ifade ediyor. Mobil ekip yapılanmasının da genişletileceğini aktaran Karamanlı, Türkiye genelinde erişimi derinleştirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Sektörün yüksek maliyet yapısına rağmen ölçek ekonomisi yaratmaya odaklandıklarını dile getiren Karamanlı, “Geçen yıl sektör yüzde 39 büyürken biz yüzde 100 büyüdük. Güçlü saha organizasyonu ve teknoloji yatırımlarıyla büyümemizi sürdüreceğiz. Tüm KOBİ’lere bir saat mesafede olana kadar yaygınlaşmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

2026 boyunca yeni şube açılışları, mobil ekiplerin genişletilmesi, yapay zeka ve veri analitiği yatırımları ile “fijital” çözümlerin yaygınlaştırılması şirketin ana büyüme aksını oluşturuyor. Bu stratejik çerçeve, özellikle finansmana erişimde zorlanan mikro KOBİ’lere hızlı ve esnek çözümler sunulmasını mümkün kılarken, şirketin sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.