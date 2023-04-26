TAV, ilk çeyrekte 45 milyon euro zarar açıkladı

2023’ün 1. çeyreğinde güçlü FAVÖK artışı yaşayan şirketin, düşük sezondaki net kârı bir defaya mahsus deprem vergisi ve finansman giderlerinden olumsuz etkilendi. Bu yılın ilk çeyreğinde 45,2 milyon euro zarar açıklayan şirketin geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki zararı 20,5 milyon euro olmuştu.

İlk çeyrekte TL bazında net zarar, 652 milyon TL’lik beklentinin üzerinde 888,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde ise 306,2 milyon TL’lik net zarar açıklamıştı.

Şirketin ilk çeyrek net zararında deprem vergisi ile daha yüksek finansman gideri ve amortisman giderlerinin olumsuz etkileri görüldü. Deprem vergisi içerisinde ise bu dönemde cari dönem vergi gideri 9,5 milyon dolar ve özkaynak yöntemi yatırımları 6,5 milyon dolar olmak üzere toplamda 16 milyon dolarlık tutar yer aldı. Düşük sezon nedeniyle söz konusu giderlerin net kâra etkisi daha fazla oldu. Ayrıca, düşük sezonda net kâr daha yüksek finansman ve amortisman giderlerinden de olumsuz etkilendi.

TAV, 1. çeyrekte cirosunu geçen yıla göre yüzde 68 artırdı

TAV, 2023 yılının ilk çeyreğinde 251 milyon euro ciro elde ederek cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 oranında artırdı. Almatı Havalimanı’nın geçen senenin üstündeki performansı ve hizmet şirketlerindeki büyüme nedeniyle artış yaşandı.

2023 yılının 1. çeyreğindeki ciro, pandemi öncesi dönem olan 2019’un 1. çeyreğinin yüzde 66 üzerinde gerçekleşirken, Almatı hariç tutulduğunda cirodaki artış yüzde 2 oldu. Şirketin TL bazında cirosu bu yılın ilk çeyreğinde 4,96 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 5,059 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. TL bazlı ciro geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 117 üzerinde bulunuyor.

TAV yolcu trafiğini yüzde 42 yükseltti

TAV’ın 2022 yılının ilk 3 ayında yolcu sayısı 2021’in yüzde 42 üzerinde 14 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Şirketin 2023’ün 1. çeyreğindeki yolcu sayısı, 2022’nin 1. çeyreğinin yüzde 42 üzerinde gerçekleşirken, 2019’un 1. çeyreğinin ise yüzde 3 üzerinde gerçekleşti. Ciroya dış hat yolcu gelirlerine nazaran daha az katkı sağlayan iç hat yolcu gelirleri, iç hat tavan bilet fiyat uygulamasından olumsuz etkilendi.

Rus hava sahasının bazı havayolu şirketlerine kapanması ve Almatı Havalimanı’nda elde edilen verimlilik iyileştirmeleri nedeniyle artan dış hat kargo uçuşları 2022’nin 2. çeyreğinden itibaren Almatı’nın ciro ve FAVÖK’ünü önemli oranda artırdı.

2023 yılı için 1.230-1.290 milyon euro ciro bekleyen şirketin 2022-2025 yılları için bileşik yıllık büyüme oranı ciro beklentisi yüzde 10-14 seviyesinde oldu. Toplam yolcu sayısı beklentisi ise 81-91 milyon olarak açıklandı. Dış hat yolcu sayısı 52-59 milyon kişi aralığında olan şirketin, 2023 yılı için FAVÖK beklentisi de 330-380 milyon euro aralığında öngörüldü.

TAV Havalimanları ilk çeyrekte 14 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları yılın ilk üç ayında dış hatlarda 7,4 ve iç hatlarda 6,8 milyon olmak üzere toplam 14,2 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV’ın işlettiği havalimanlarında dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 arttı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "Uluslararası seyahat talebi güçlü seyretmeye devam ediyor. Artan taleple birlikte, yılın ilk üç ayında havalimanlarımızdaki dış hat trafiği 2022’nin yüzde 74, 2019’un ise yüzde 36 üzerine çıktı. Ayrıca Rus havayolu şirketleri ve Rusya’ya odaklanmış seyahat acenteleri, 2023 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki uçuş sayısında yüzde 50 artış beklediklerini açıkladılar. Bu nedenlerle 2023 yılında da oldukça kuvvetli bir sezon beklemeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaptan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sene Almatı’nın dış hat kargo uçuşlarında önemli bir büyüme yaşanmıştı. Bu sene bu büyümeye dış hat yolcu uçuşları da eşlik ediyor. Almatı’da trafiğin iki farklı pazarda büyümesi finansal sonuçlara da yansıyor. Kapasiteyi iki kat artırıp 14 milyon yolcunun üstüne çıkaracak olan yeni dış hat terminalinin inşaatın ilerlemesi mart sonu itibarıyla yüzde 53’e ulaştı. 2024 yılında açmayı beklediğimiz yeni terminalle birlikte hem hizmet kalitesinde ciddi bir artış gerçekleştireceğiz hem de yolcularımızın beğenisine gümrüksüz satış, özel yolcu salonu ve yiyecek içecek seçenekleriyle donatılmış hayli geniş bir perakende yelpazesi sunacağız.

Operasyonel olarak oldukça iyi geçen bir çeyreğin ardından ciromuzu yüzde 68, FAVÖK’ü ise yüzde 34 artırdık. 44 milyon avroluk ilk çeyrek FAVÖK’ümüz aynı zamanda pandemi öncesi performansımızı gösteren 2019 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz FAVÖK’ün de yüzde 17 üstüne çıktı. FAVÖK’ün altında ise özellikle bir defaya mahsus deprem vergisine ek olarak yükselen faizler ve avronun değer kazanması nedeni ile artan finansman giderleri etkili oldu. Bu giderlerin normalde yılın en zayıf çeyreği olan birinci çeyrekte gerçekleşmesi net kar üzerindeki etkilerini artırdı ve dönemi 45 milyon avro zararla kapadık ancak bu sonuçları daha iyi bir şekilde değerlendirebilmek için cirodan net kara kadar bütün finansal sonuçların beklentimizden daha iyi olduğunu ve yılın geri kalanı için oldukça kuvvetli sonuçlar beklemeye devam ettiğimizi söylemeliyiz."