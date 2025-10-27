Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

27.10.2025 09:54:510
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0714285 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 30,156 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,058825 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0500012 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,061 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Tat Gıda'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Tat Gıda'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Ecogreen (ECOGR) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Ecogreen (ECOGR) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Avrupa borsalarında Fransa hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor

Avrupa borsalarında Fransa hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor

Kordsa yeni dönemde ana iş kollarına odaklanacak

Kordsa yeni dönemde ana iş kollarına odaklanacak

Borsa 28 Ekim'de kaça kadar çalışıyor? Tatil takvimi

Borsa 28 Ekim'de kaça kadar çalışıyor? Tatil takvimi

Yorum Yaz