Teknoloji devlerinden 40 milyar dolarlık hamle: Tüm hisseleri alacaklar

Nvidia, Microsoft, BlackRock ve Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, toplam değeri 40 milyar dolar olan Aligned Data Centers şirketini satın almak için bir konsorsiyum oluşturdu.

16.10.2025 10:57:130
Microsoft ve Nvidia'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı AIP, Abu Dabi merkezli MGX ve BlackRock'un GIP birimi tarafından oluşturulan konsorsiyum, veri merkezi şirketi Aligned Data Centers'ın tüm hisselerini satın alacağını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı (AIP), MGX ve Global Infrastructure Partners'ın (GIP) içinde olduğu konsorsiyumun, Macquarie Asset Management tarafından yönetilen özel altyapı fonları ve ortak yatırımcılarından Aligned Data Centers'ın yüzde 100 hissesini satın alacağı bildirildi.

Açıklamada, Aligned Data Centers'ın yaklaşık 40 milyar dolarlık bir işletme değerine sahip olduğu ve bu yatırımın gelecek nesil bulut ile yapay zeka altyapısının büyümesini destekleyeceği aktarıldı.

Şirketin on yıldan kısa bir sürede dünya çapında en hızlı büyüyen veri merkezi sağlayıcılarından biri haline geldiği, ileri teknoloji veri kampüsleri ve veri merkezleri tasarladığı, inşa ettiği ve işlettiği belirtilen açıklamada, satın alma işleminin düzenleyici onaylarına bağlı olarak 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

