Ticaret Bakanlığı'ndan 4 ulusal zincir markete 'etiket' uyarısı

4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle görüşen Ticaret Bakanı Muş "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" paylaşımı yaptı.

26.12.2022 10:08:220
Paylaş Tweet Paylaş
Ticaret Bakanlığı'ndan 4 ulusal zincir markete 'etiket' uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.

Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, Ticaret Bakanlığı olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da Gong, Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da Gong, Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Borsada geri çekilmeler alım fırsatı yaratıyor

Borsada geri çekilmeler alım fırsatı yaratıyor

Hisseden önemli fırsatlar var

Hisseden önemli fırsatlar var

Yorum Yaz