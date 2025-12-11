Ticaret ve perakende satış hacmi Ekim'de yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi, ekimde yıllık bazda yüzde 7,4, perakende satış hacmi de yüzde 15 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azalış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 yükselirken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azalış gösterdi.

Ticaret satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artış kaydetti. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1, perakende ticaret satış hacmi yüzde 3,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 15 arttı.


