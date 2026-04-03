TÜİK 2026 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 oldu.

TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı. Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.

Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış olarak gerçekleşti.



TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 32,36 arttı



En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,36 artış, ulaştırmada yüzde 34,35 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,06 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,25, ulaştırmada 5,45 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,04 yüzde puan oldu.



TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 1,80 arttı



En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,80 artış, ulaştırmada yüzde 4,52 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,46, ulaştırmada 0,75 ve konutta 0,22 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mart ayı itibarıyla, 40 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 127 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 30,11 arttı, aylık yüzde 1,45 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,45 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,50 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2026

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,08 arttı, aylık %2,30 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %29,43 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,28 artış, imalatta %29,43 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %14,32 artış ve su temininde %38,25 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %25,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %30,45 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,95 artış, enerjide %27,78 artış ve sermaye mallarında %27,18 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %3,28 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,83 artış, imalatta %3,28 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,51 azalış ve su temininde %2,94 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,89 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,56 artış, enerjide %4,65 artış ve sermaye mallarında %0,68 artış olarak gerçekleşti.