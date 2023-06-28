Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile; döviz mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı yüzde 25'e yükseltildi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesabına uygulanan stopaj istisnası ise yıl sonuna kadar uzatıldı.

28.06.2023 12:36:370
Paylaş Tweet Paylaş
Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldıKonuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Emeklinin zam oranı belli oldu

Emeklinin zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamı açıklandı

Enflasyon rakamı açıklandı

Yorum Yaz