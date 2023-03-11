OGD tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller belli oldu. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen "Türkiye’de Yılın Otomobili" için 33 aday yarışacak. Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 33 otomobil “Yılın Otomobili” için yarışacak.

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak.

Mayıs ayında Intercity İstanbul Park’ta yapılacak test sürüşünün ardından finalist otomobiller arasından bir model "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca OGD, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategori kapsamında özel ödül verecek.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 33 otomobil şöyle:

"Alfa Romeo Tonale, Audi e-tron GT, Audi e-tron, BMW 2 Active Tourer, BMW 7 Serisi, BMW X1, BMW X7, Citroen C4 X, Dacia Jogger, DS 4, Fiat 500 e, Hyundai ioniq 5, Kia EV6, Kia Niro, Lexus NX, Lexus RX, LR Range Rover, LR Range Rover Sport, Maserati Grecale, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz SL, Mercedes-Benz GLC, MG4, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 308, Peugeot 408, Suzuki S-Cross, Skoda Fabia, Subaru Solterra, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Volvo C40 Recharge."

Yarışma otomotiv sektörüne büyük önem veriyor

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 7 yıldır Türkiye otomotiv sektöründe büyük çekişme ve heyecan içinde geçen yarışmanın bu yıl da aynı duygular içinde geçmesini beklediklerini belirterek “Otomotiv sektörünün büyük önem verdiği bu yarışma ilk gününden itibaren değer gördü. Tüm bileşenlerin ve paydaşların dikkatli bir şekilde takip ettiği 'Türkiye’de Yılın Otomobili' seçimini sekizinci kez düzenlemek büyük bir başarı” dedi.