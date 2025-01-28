Unilever Türkiye Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu: Yatırımda hız kesmeyeceğiz

Unilever Türkiye Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu; 'Yakında çok büyük bir yatırım açıklayacağız. Yatırımda hız kesmeyeceğiz” diye konuştu.

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Aralık 2024 sayısından

Unilever Türkiye Ülke Başkanı ve Unilever Türkiye ve Orta Doğu Ev Bakım Lideri ALİ FUAT ORHONOĞLU, geçtiğimiz şubatta ülke başkanlığını selefi Mustafa Seçkin’den devraldı. Türkiye’de 2010 yılından beri çift haneli büyüdüklerini söyleyen Orhonoğlu, “Yakında çok büyük bir yatırım açıklayacağız. Yatırımda hız kesmeyeceğiz” diye konuştu. 2024’te de çift haneli büyüyeceklerine dikkat çeken Orhonoğlu, hiper enflasyonist ortamda üstün yenilikçi ürünler çıkararak pazardan pay almaya devam ettiklerini söyledi: “Tüketicimiz fiyat-kalite performansına bakıyor. Tek kriter fiyat olsaydı, en ucuz ürünler her zaman pazar lideri olurdu”.

Ali Fuat Orhonoğlu, 29 yıldır Unileverli. Unilever Türkiye, İran, Orta Asya ve Arabistan coğrafyasındaki 16 ülkeden sorumlu Ev Bakım Lideri olarak görevini yürütürken geçtiğimiz şubatta Unilever Türkiye Ülke Başkanlığı’nı selefi Mustafa Seçkin’den devraldı. Zaten 8 yıldır yönetim kurulunda olan Orhonoğlu, bayrağı yüksek bir seviyede aldığını ve amacının daha yukarı taşımak olduğunu söylüyor.

Türkiye, dünyada 190 ülkede faaliyet gösteren Unilever’in pazar hacmiyle ve organizasyonuyla en büyük 20 ülkesinden biri. Türkiye’de 2010 yılından beri çift haneli büyüdüklerini söyleyen Ali Fuat Orhonoğlu ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ