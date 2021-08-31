Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı: Fiziki altın bulundurun

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, para birimlerindeki değer kaybına karşı altın bulundurmayı tavsiye etti.

31.08.2021 11:36:000
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Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı: Fiziki altın bulundurun

ABD’li ünlü yatırımcı Mark Mobius, koronavirüs salgınıyla mücadele için uygulamaya geçirilen görülmemiş boyuttaki teşvikleri takiben kurlarda devalüasyon yaşanacağını, yatırımcıların portföylerinin yüzde 10’unu fiziki altına ayırmaları gerektiğini söyledi.

Bloomberg’in haberine göre Mobius, para arzı dikkate alındığında önümüzdeki yıl küresel olarak kur devalüasyonunun oldukça önemli bir konu olarak gündeme geleceğini belirtti.

Altın konusunda pozitif yaklaşımıyla bilinen Mobius, “Hükümetlerin tüm altına el koyma tehlikesi olmaksızın hemen erişebileceğiniz fiziki altına sahip olmak çok daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

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