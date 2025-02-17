Yapay zeka destekli koçluk

Yapay zekanın koçluk alanında sunduğu avantajlar oldukça cazip. Coğrafi ve zamansal kısıtlamalar olmaksızın, çok daha geniş kitlelere aynı anda hizmet sunabilen yapay zeka, koçluk hizmetlerini küresel çapta erişilebilir hale getiriyor.

Aposto.biz kurucu ortağı Gözde Avcıoğlu Avdel, yapay zekanın koçluk süreçlerini daha erişilebilir ve veri odaklı hale getirdiğini, ancak insan koçların sunduğu empati ve esneklik gibi unsurlarda sınırlamalar yaşandığını belirterek şunları söyledi;

"Gelecekte, hibrit modellerin yaygınlaşması ve insan koçlarla yapay zekanın bir arada çalışması muhtemeldir. Bu kombinasyon, hem teknolojinin sunduğu hız ve verimlilikten yararlanmayı hem de insani bağlantının derinliğini korumayı sağlayacaktır. Bu sayede danışanlar, yapay zekanın sağladığı sürekli desteğin yanında, insan koçlarla kurdukları güvene dayalı ilişkilerden beslenmeye devam edeceklerdir. Yapay zeka ve insan koçluğunun bir araya geldiği bu yeni model, koçluk dünyasında dengeli ve bütüncül bir yaklaşımı mümkün kılacaktır.”