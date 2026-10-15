“Yüzde 5’in üzerinde pazar payı hedefliyoruz”

Afili Brands iş birliğiyle Türkiye pazarına giren Şanghay merkezli kozmetik markası Judydoll, iddialı büyüme planıyla dikkat çekiyor. Afili Brands Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Özen, 2027 sonunda renkli kozmetik pazarında yüzde 5’in üzerinde pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor. Marka, üç yılda ise pazarın en değerli ilk beş markası arasına girmeyi planlıyor.

Türkiye kozmetik pazarındaki enflasyonun üzerindeki büyüme, yabancı markaların ilgisini artırıyor. Pazara giren son markalardan biri, Çin merkezli Joy Grup bünyesindeki Judydoll oldu. Afili Brands iş birliğiyle Türkiye’de satışa sunulan marka, Gratis’in 300 mağazasının yanı sıra Gratis’in online kanalı ve Trendyol üzerinden tüketicilere ulaşacak.

Ayçe Tarcan / [email protected]

Afili Brands Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Özen, Türkiye’nin kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını belirterek, Judydoll ile fiyat ve kalite dengesine odaklanacaklarını söylüyor.

2027 PAZAR PAYI HEDEFİ

Türkiye’de yerel ve uluslararası markaların güçlü bir rekabet içinde olduğunu belirten Özen, büyüme hedeflerini şöyle açıklıyor: “Judydoll ile iş birliğimizde birinci önceliğimiz, Türk makyaj tüketicisinin ihtiyaçlarına yanıt veren, bilinen ve sevilen bir marka olmak. Tüm bu süreçte fiyat ve kalite dengesi odağımızı korumak bizim için kritik. Hedefimiz, rekabetin hayli yoğun olduğu Türkiye renkli kozmetik pazarında 2027 yılı sonunda yüzde 5’in üzerinde bir pazar payına ulaşmak.”

Özen, üç yıllık projeksiyonda ise yeni mağaza ve satış kanallarının katkısıyla pazarın üzerinde büyümeyi ve Türkiye renkli kozmetik pazarının en değerli ilk beş markası arasında kalıcı bir yer edinmeyi amaçladıklarını ifade ediyor.

TÜRKİYE PAZARI YÜZDE 39 BÜYÜDÜ





Özen’in paylaştığı verilere göre Türkiye kozmetik sektörü, geçen yıl yüzde 39 büyüyerek Batı Avrupa’nın üzerinde bir büyüme performansı sergiledi. Türkiye’de kişi başına yıllık kişisel bakım ve güzellik harcamasının 40 Euro seviyesine yükseldiğini belirten Özen, hane halkı bütçesinin yaklaşık yüzde 4,5’inin kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine ayrıldığını söylüyor.

Kadın tüketicilerin kişisel güzellik bütçelerinin yüzde 33’ünü makyaj ürünlerine ayırdığını aktaran Özen, zorlu ekonomik koşullara rağmen Türkiye’nin kişisel bakım kategorisinde hem hacim hem de ciro açısından güçlü büyüme gösteren ülkeler arasında bulunduğunu vurguluyor.

JOY GRUP’UN CİROSU 730 MİLYON DOLARI AŞTI





Joy Grup Global Pazarlar ve Perakendeden Sorumlu Genel Müdürü Luke Kong ise Türkiye’yi global büyüme yolculuklarının yeni adımı olarak gördüklerini belirtiyor. Kong’un verdiği bilgiye göre Joy Grup’un geçen yılki cirosu 730 milyon doların üzerine çıkarken, Judydoll’un global perakende satışları 430 milyon doları aştı. Türkiye’de uzun vadeli büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Kong, bu süreçte yerel pazar bilgisi, perakende deneyimi ve tedarik zinciri altyapısının önemine dikkat çekiyor. İş birliğinin uzun vadeli hedefleri arasında, Afili Brands ve Judydoll ortaklığında Türkiye’de bir dağıtım merkezi kurulması da bulunuyor. Bu yapılanmayla ürün bulunabilirliğinin artırılması ve değişen tüketici talebine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor.