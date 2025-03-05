Zorlu Holding'te CEO değişikliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül’ün atandığı belirtildi.

5.03.2025 10:40:210
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Zorlu Holding'te CEO değişikliği

Zorlu Holding'te CEO'luk görevine Ömer Yüngül atandı.

Zorlu Holding'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

4 Mart 2025 tarihinde yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal'ın yerine Sayın Ömer Yüngül’ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu’nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

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