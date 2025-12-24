23 Aralık tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

24.12.2025 00:24:250
Paylaş Tweet Paylaş
23 Aralık tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 738 milyon 800 bin liralık ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 350 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Arçelik AŞ'nin 30 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin veren Kurul, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesine onay verdi.

V Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşılayan Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 8 isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/3 maddesi uyarınca 3 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kütahya Şeker temettü takvimini açıkladı

Kütahya Şeker temettü takvimini açıkladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Borsa İstanbul güne yatay başladı

Borsa İstanbul güne yatay başladı

Borsa İstanbul bir hissede tedbir uyguladı

Borsa İstanbul bir hissede tedbir uyguladı

Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 200 (23 Aralık)

Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 200 (23 Aralık)

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

Yorum Yaz