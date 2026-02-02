Akhan Un halka arz sonuçları açıklandı

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzında 1 TL nominal pay fiyatı 21,50 TL olurken, halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Halka arzda; birim pay fiyatı: 21,50 TL, satılan pay tutarı: 54.700.000 TL nominal, toplam halka arz büyüklüğü: 1.176.050.000 TL olarak açıklandı. Halka arzda; 959.086’sı yurt içi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 959.375 kişi ve kurumun talebi karşılandı. Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde hesap başına en fazla 35 lot (yaklaşık 752,5 TL) pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından KAP'a iletilen açıklama şöyle:

