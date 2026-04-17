ASELSAN’dan temettü açıklaması var

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2025 yılı kârından pay başına brüt 0,4276 TL nakit temettü dağıtılmasını teklif etti.

ASELSAN, 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği kâr kapsamında toplam brüt 1,95 milyar TL (net 1,657 milyar TL) nakit temettü dağıtılması yönünde karar aldığını açıkladı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:



ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



Yönetim Kurulumuzun 14 Nisan 2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;



• Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 1.950.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 42,76316 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %42,76316) kısmının, (net 1.657.500.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 36,34868 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %36,34868) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,



• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 172.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,



• Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına



ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 24 Kasım 2026 tarihinde dağıtılması hususlarının 51.Olağan Genel Kurul Toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.